التنمية المحلية: إزالة التعديات والعقارات المخالفة على أملاك الدولة خارج نطاق القاهرة

نفذ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القليوبية ووزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إزالة التعديات والعقارات المخالفة على أملاك الدولة خارج نطاق القاهرة بمحافظة القليوبية والصادر لها قرارات نهائية بالإزالة ضمن حملة مكبرة.

وبدأت الحملة أعمال الإزالة في قرية (بطا) بالوحدة المحلية لكفر الجزار بمدينة بنها بالقليوبية لأحد المباني المخالفة على أراضى طرح النهر والذى صدر له عدة قرارات إزالة وهى من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها ولا تقنين أوضاعها لأنه تعدى على نهر النيل.

وتستهدف الحملة إزالة 5 مبانى متعدية على النيل و50 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالقرية، وقد قام قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمعاينة العقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة وإعداد مذكرات تم بمقتضاها تحرير محاضر مخالفات تستوجب الإزالة الوجوبية، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على الأراضى.

ومن المقرر أن تواصل الحملة عمليات تنفيذ قرارات الإزالة خلال الأسبوعين المقبلين.

من جانبه أصدر اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية توجيهاته لكافة المحافظات برصد وتعقب أى مخالفة للقانون ومحاولة الإستيلاء على أراضى ملك الدولة أو البناء بدون ترخيص أو مخالفة إشتراطات البناء.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى مراحل إنشائها الأولى وعدم انتظار وصول العقارات لأدوار مرتفعة، مؤكدا ضرورة ترسيخ هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها ومخالفات البناء وعدم التهاون مع أى مخالفات أو محاولات للتعدى على أراضى الدولة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.