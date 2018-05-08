غارات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلاته نفذت غارات جوية على مواقع لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» في منطقة هاكورك شمالي العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان لرئاسة الأركان، أن الغارات نُفذت أمس على مواقع لمسلحين كانوا يستعدون لشن هجمات على مخافر وقواعد عسكرية تركية. وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ ومواقع للمسلحين.

وتصنف السلطات التركية منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها «انفصالية إرهابية»، وتتهمها بـ«شن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة».

ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلا عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وفي شمال سوريا.