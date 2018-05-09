فخري الفقي: انسحاب «ترامب» من «الاتفاق النووي» قد يزيد أسعار النفط إلى آفاق بعيدة

قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن قرار انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015، يخلق مناخًا غير مناسبًا لصناعة القرار في مصر، حسب تعبيره.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، أن قرار «ترامب» يؤدي إلى عدم استقرار عالمي وإقليمي، موضحًا أنه سيتسبب في عدم استقرار في أسعار النفط، والتي من الممكن أن تتزايد إلى آفاق بعيدة.

وأوضح أن «ترامب» له سياسات بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إضافة إلى فرض رسوم على ورادات أمريكا من الصلب والألومنيوم، لافتًا إلى احتمالية تسبب ذلك في توترات بالعلاقات التجارية التي قد تؤدي إلى حروب تجارية، وفق تقديره.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015.

ووقع «ترامب»، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي بشأن الاتفاق، مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».