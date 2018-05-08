نتنياهو يشيد بقرار ترامب بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون: "إسرائيل تؤيد تماما قرار ترامب الجريء اليوم".