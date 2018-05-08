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نتنياهو يشيد بقرار ترامب بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 9:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 9:03 م

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون: "إسرائيل تؤيد تماما قرار ترامب الجريء اليوم".


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