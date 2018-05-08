«التعليم»: تطبيق النظام الجديد على المدارس الحكومية واليابانية فقط هذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد سيطبق على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018 - 2019 في المدارس الحكومية العربية واليابانية فقط، وسيستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة.

وقال «شوقي» -على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء- إن مجلس التعليم قبل الجامعي سيدرس في صيف 2019 تقييم العام الأول من تطبيق نظام التعليم الجديد، وسيتشاور مع المدارس التجريبية والخاصة لغات بشأن مستقبل تطبيق النظام في هذه المدارس، بدءا من رياض الأطفال لعام 2020 - 2021.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الصدد من الأساس.