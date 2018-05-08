الرئيس الإيراني ردا على قرار «ترامب»: أمريكا أعلنت رسميا عدم احترامها للاتفاقيات الدولية

عقب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلًا إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، وفق قوله.

وأضاف «روحاني»، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عقب دقائق من إعلان «ترامب»، موقفه، أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، مشيرًا إلى اتخاذ الولايات المتحدة خطوات عدائية ضد عدد من الشعوب في مختلف مناطق العالم، وفق قوله.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تلتزم بما تعهدت به في الاتفاقية، ولا تحترم الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام إيران بما تعهدت به في الاتفاقية، وأنها طبقته عمليًا.

وتابع: «من هي الولايات المتحدة حتى تعلن أنها انسحبت من الاتفاقية، وهذه اتفاقية بين عدة دول، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، وعلى هذا الأساس فإن أمريكا أعلنت رسميا عدم احترامها للاتفاقيات الدولية».

وأشار إلى انسحاب «ترامب»، من معاهدات أخرى كاتفاقية المناخ والتجارة، معتبرًا أن «هذا الشخص»، لديه سوابق في هذا المجال.

وذكر أن الاتفاق سارٍ مع الخمس دول الأخرى، الموقعة عليه بعد فقد الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سينتظر رد الدول الست الكبرى في العالم.

ولفت إلى إصداره تعليمات لوزارة الخارجية، بأن تدخل في محادثات مع دولتي روسيا والصين، لإجراء التقييمات الضرورية، مخاطبًا الشعب الإيراني بأنه ليس عليه أن يقلق من تبعات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.