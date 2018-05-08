السفير الأمريكي الجديد بألمانيا يتولى منصبه رسميا اليوم

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تولى السفير الأمريكي الجديد في ألمانيا ريتشارد جرينيل منصبه رسميا اليوم الثلاثاء في العاصمة برلين.

وسلم السفير الأمريكي اليوم أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة برلين.

وبذلك تم شغل التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في ألمانيا مجددا بعد ما يزيد على 15 شهرا بدون سفير.

وتم استقبال جرينيل، 51 عاما، اليوم في المقر الرسمي للرئيس الاتحادي باحتفالية عسكرية. وبعد ذلك قام بالكتابة في سجل الضيوف. وكان برفقته شريكة حياته مات لاشي.

ورحبت السفارة الأمريكية في برلين بالسفير الجديد برسالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بصورة من المطار، جاء فيها: "مرحبا في برلين، السفير جرينيل، السيدة لاشي ولولا!".

يشار إلى أن لولا هو كلب السفير.

وبعد انتقادات لاذعة للدور الألماني في الأزمة السورية، واجه جرينيل ردود أفعال قوية من البرلمان الألماني "بوندستاج" في مستهل توليه منصبه.

ورفض المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، نيلس شميت، انتقاد جرينل لعدم مشاركة ألمانيا في الضربات الجوية التي تم شنها على سورية ووصف ذلك بأنه أمر "غير مفهوم".

ومن جانبه اتهم خبير شؤون السياسة الخارجية بالخضر الألماني أوميد نوريبور السفير الأمريكي الجديد بعدم التحلي بلباقة دبلوماسية.



