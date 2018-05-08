قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك تغير في منظومة الطاقة على مستوى العالم، بعد أن اتجهت الولايات المتحدة إلى الاعتماد على مصادرها الداخلية بدلًا من الاستيراد، إلا أن الارتباط بين تسعير الطاقة والدولار مستمرًا.



وأضاف «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الصين عملت على تحويل هذا المسار بخلق سوق للنفط باليوان، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ما سيؤثر على أسعار الطاقة، مشيرًا إلى تحولات كبيرة يشهدها سوق النفط في العالم، وأن أوضاعًا كثيرة قد تتغير بين لحظة وأخرى.



وأوضح أنه لا يمكن تجاهل التوترات في مناطق إنتاج النفط في العالم، ما يعني ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى انتظار الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا أن أسعار النفط تتخذ منحى متصاعدًا.



وأشار إلى انتباه مصر للتغييرات في مجال الطاقة منذ سنوات، مضيفًا أن مصر لها مستقبل واعد في مجال إنتاج النفط الصخري، بعد الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية، وحفر آبار تجريبية للنفط الصخري، منوهًا بأن النفط الصخري يستخدم في العادة داخليًا.



ونوه بأن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيسبب ضغطًا على الحكومة المصرية، ما يضع أمامها حلين، رفع أسعار الطاقة، أو تنفيذ عدة إصلاحات قبل هذه الخطوة، مثل عدم الاعتماد على النفط في محطات الكهرباء، حتى لا تزيد تكلفة الإنتاج كلما ارتفع سعر النفط، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة خطوة جيدة، بتنويع مصادر إنتاج الطاقة ببناء أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم في أسوان، وإنتاج الطاقة من المخلفات.



ولفت إلى عمل مصانع الأسمنت بالمخلفات، بالإضافة إلى اتجاه مصر لمد خطوط غاز مع قبرص اليونان، والربط الكهربائي معهما بالإضافة إلى الربط مع السعودية، فضلًا عن بناء محطات كهرباء جديدة بطاقة الرياح والفحم والطاقة النووية.



