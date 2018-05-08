تكريم نسرين أمين عن مسلسلي «عائلة زيزو» و«الشارع اللي ورانا»

حصلت الفنانة الشابة نسرين أمين على جائزتين أمس من مهرجان "world arts day".



الأولى أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "عائلة زيزو" الذى قدمته مع الفنان أشرف عبد الباقى الذي عرض على قناة dmc قبل عدة أشهر، والثانية عن تميزها فى مسلسل "الشارع اللى ورانا" للمخرج مجدى الهوارى والمعروض حاليا على شاشة cbc.



وقالت نسرين أمين في تصريحات صحفية، إن التكريمات التى تحصل عليها، تكلل المجهود الذى تبذله فى الأدوار التى تقدمها وتجعلها دائماً فى تحد أكبر خلال الأعمال المقبلة، مضيفة أنها تبحث دائماً عن تقديم أدوار مختلفة تعلق مع الجمهور مؤكدة أنها تعتز بتجربتها فى مسلسلى "عائلة زيزو" و"الشارع اللى ورانا" والتى ظهرت فيهما بشكل جديد تماما عليها.



يذكر أن نسرين أمين تصور حالياً دورها فى مسلسل "عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم وسمير غانم ومحمد ثروت وإخراج اسلام خيرى و تقدم فيه شخصية نصابة بشكل كوميدى، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة وفتحى عبد الوهاب وإخراج زياد الوشاحى وتجسد فيه دور ممثلة، ومقرر عرض العملين فى شهر رمضان المقبل.