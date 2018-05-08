محمد حماقي يتبرع بأجر حفل المنتخب في روسيا لصالح مرضى «فيروس سي»

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أعلن تامر وجيه، رئيس مبادرة «تور أند كيور Tour ‘N Cure» لعلاج فيروس سي، أن الفنان محمد حماقي، قرر التبرع بكامل دخل حفله المقرر إقامته بمدينة سان بطرسبرج الروسية؛ لدعم برنامج «تور أند كيور»، ودعم السياحة العلاجية إلى مصر.

يُقام الحفل يوم 18 يونيو في أهم قاعات مدينة سان بطرسبرج الروسية، والتي تسع ثلاثة آلاف متفرج، تحفيزا للمشجعين المصريين على دعم المنتخب خلال مشاركته في المباريات الثلاث الأولى بكأس العالم.

وقال «وجيه»، في تصريحات صحفية، إن الكرة المصرية بلاعبيها ومشجعيها هي خير سفير لمصر وللسياحة المصرية بكل أنواعها وعلى رأسها السياحة العلاجية.

وكان «حماقي»، قد تم إعلانه سابقا كواحد من سفراء برنامج «تور أند كيور»، إلى جوار نجوم عالميين منهم ليونيل ميسي، وداني ألڤيس، وأحمد حسام، وحسن الشافعي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يلعب مبارياته الأولى في ثلاثة مدن روسية مختلفه هي إيكاترينبرج وفولجوجراد وسان بطرسبرج.

ونشر «تامر»، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر، شكر للفنان محمد حماقي، قائلا: «أشكر صديقي "حماقي" لدعمه المنتخب الوطني في روسيا بعمل حفلة تحت شعار عالم خالي من فيروس سي لحملة Tour@Cure، متبرعا بأجره كاملًا لعلاج المرضى ودعم السياحة العلاجية في مصر».

ورد «حماقي» قائلا: «بشكرك يا تامر على كلامك ومبسوط إن إحنا الاتنين بنشترك في الهدف ده وإن شاء الله تقضي على الفيروس ده في مصر وفي العالم».