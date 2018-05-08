«الفندق» أول خطوط الدفاع لسوانزي امام ساوثهامبتون

يشهد ملعب " ليبرتي ستاديوم" بمدينة سوانزي ، مباراة الصراع على تجنب الهبوط في التاسعة الا ربع مساء اليوم ، بين سوانزي سيتي وساوثهامبتون .

33 نقطة هي رصيد النقاط لكلا الفريقين ، كما أن وست بروميتش البيون صاحب المركز قبل الأخير يراقب الموقف من بعيد برصيد 31 نقطة ، التعادل وحده سيعطي وست بروميتش قبلة الأمل ، اما فوز أحد الفريقين فيعني هبوط زملاء أحمد حجازي .

وفي خضم الصراع على البقاء ، فان سوانزي سيتي وإدارته وحتى مدينة سوانزي في ويلز ، جميعهم يبذلون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لضمان البقاء في "البريمير ليج ، وهو ماحدث في واقعة تحدثت عنها الصحف البريطانية اليوم .

القصة هي أن ساوثهامبتون قام بحجز 40 غرفة للاعبين والطاقم الفني في فندق قريب من ملعب "ليبرتي ستاديوم" من أجل أن يذهب اللاعبون إلى الملعب في وقت باكر للإستعداد جيداً للمباراة ، فقامت الإدارة بإلغاء الحجز ، ليذهب النادي إلى فندق أخر بعيد في مدينة كارديف .

الطريف في الأمر أن جماهير ساوثهامبتون قامت بالحجز في نفس الفندق ، لتستجيب لهم إدارة الفندق على الفور ، مما يعني أن ذلك نوع من الحرب النفسية بين الفريقين قبل مباراة اليوم .