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غدا.. «القومي للترجمة» يستضيف فوزية أسعد لمناقشة أعمالها المترجمة للعربية

كتبت - شيماء شناوي:
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 11:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 11:30 ص

يستضيف الصالون الثقافي بالمركز القومي للترجمة، غدا الأربعاء، الكاتبة فوزية أسعد؛ لمناقشة الأعمال التي ترجمتها للعربية، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً، بقاعة طه حسين بمقر المركز.

ويشارك في اللقاء الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، والدكتورة منى طلبة، والدكتور علاء شاهين، ويدير الندوة الدكتور خيري دومة.

وفوزية أسعد، كاتبة مصرية تكتب بالفرنسية، حاصلة على الدكتوراه من كلية الآداب في جامعة السوربون، صدر لها عددا كبيرا من الأعمال بالفرنسية، كما ترجمت مجموعة من أعمالها إلى العربية، منها: «أطفال وقطط»، و«أحلام وقمامة القاهرة»، و«الفراعنة المارقون»، و«حتشبسوت المرأة الفرعون».


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