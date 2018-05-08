الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تندد بانسحاب ترامب من الاتفاق مع إيران

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نددت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وكتبت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، في تغريدة على تويتر أن "قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي غير مسؤول بشكل كبير".

وفازت الحملة ومقرها جنيف بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.

وأضافت أن القرار "ينسف اتفاقا فعالا ويوجه ضربة قوية لمصداقية الولايات المتحدة كشريك في التعاقد والدبلوماسية".

وحذرت الحملة من أن تحرك ترامب قد يؤثر على محاولاته لنزع فتيل الازمة بشأن برنامج الاسلحة النووية لكوريا الشمالية في محادثات مع بيونجيانج.

وقالت الحملة: "لا شك في أن كوريا الشمالية تراقب الوضع".