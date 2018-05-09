متحدث «الصحة»: مستشفى «الجولف» كان بها عاملا في الصيدلية خريج «تجارة»

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى بشأن وجود مخالفات في المستشفيات الخاصة، وذلك في تعليقه على إغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الجولف كان بها مخالفات تتمثل في وجود مخزن للأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ملاحظة أدوية معبأة داخل «سرنجات» غير مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وتابع أنه من بين المخالفات التي تم رصدها في المستشفى وجود شخص يعمل في الصيدلية الخاصة بها وهو خريج كلية تجارة، مشيرًا إلى تشكيل حملات رقابية على جميع الهيئات الطبية الخاصة.

وأوضح أن الوزير أمر بإغلاق المستشفى لمدة معينة لحين تلافي هذه المخالفات، مشددًا على ضرورة توافر الاشتراطات التي اتبعتها عند إصدار الترخيص الخاص بها.

يُذكر أن الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، قال إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للمرور على المستشفى، لافتًا إلى رصدها عدد من المخالفات التي تهدد حياة المرضى، وعلى الفور جرى إغلاق المستشفى لحين تلافي المخالفات، حسب قوله.