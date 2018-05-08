أوباما: قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مضلل

وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بـ"المضلل".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أوباما قوله -في بيان اليوم الثلاثاء: "كنا أكثر أمانًا منذ دخولنا في الاتفاق النووي مع إيران"، وإشارته إلى أن وضع الاتفاق في خطر بدون أي خروقات إيرانية خطأ كبير.

وتابع أوباما "بدون الاتفاق يمكن أن تترك الولايات المتحدة في نهاية المطاف بخيار خاسر بين إيران المسلحة نوويًا أو حرب أخرى في الشرق الأوسط".

وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 بين الدول الكبرى (5+1) (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) من جانب، وإيران من جانب آخر، كما وقع ترامب على مذكرة رئاسية لإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.