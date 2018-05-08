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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفي للشباب داخل الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي، وذلك بمشاركة 35 شركة ومصنع لإتاحة 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

حضر فعاليات الملتقى كلا من: دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعبدالرازق السعيد، وعبدالعزيز رضوان منسقي ملتقيات بالوزارة، ورضا الفقي مسئول توظيف بوزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن عدد من تقدم حوالي 1300 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والمؤهلات.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «عبدالوكيل»، أن فرص العمل تشمل قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية، موضحا أنه سيتم توفير سيارة إعلانات متنقلة تجوب داخل المركز للإعلان عن الملتقى وتوفير وسائل نقل للباحثين عن الوظائف من جميع مراكز المحافظة إلى مكان الصالة المغطاة داخل الإستاد الرياضي.