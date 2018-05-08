تامر أمين: «رمضان مش مسلسلات ولعب وجلاليب»

علق الإعلامي تامر أمين، على ما وصفه بـ«التقاليع الرمضانية والمظاهر الخارجة عن روحانيات شهر رمضان»، قائلًا إن الشهر الكريم يتعلق بالعبادات والروحانيات في المقام الأول وليس بالمظاهر والخيلاء أو التفرغ للعب ومشاهدة المسلسلات فقط، وفق قوله.

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن شهر رمضان ليس مسلسلات ولعب وسهرات على المقاهي فقط، متابعًا: «لا أقول إنها حرام ولكن رمضان ليس هذه الأمور فقط ولكن متعلق بالروحانيات أيضًا».

واستطرد: «على الجانب الآخر هناك من يهتم بالجانب الديني فقط، والبعض يسرع في إخراج الجلاليب والسبحة لرمضان، وأتعجب من علاقة الجلاليب برمضان، طول السنة لابس تيشرت وبنطلون، ولما يدخل رمضان يلبس الجلايبة ويمسك السبحة ويقلب مرة واحدة».

وتابع: «دا أمر مقلق لأن رمضان مش مظاهر بس ولا أتدخل في النوايا، والله لا يحب الخيلاء والتدين الشكلي بالجلابية والسبحة».