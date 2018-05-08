دا سيلفا يتعهد من محبسه بخوض انتخابات الرئاسة البرازيلية

قال الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه لن يتخلى عن ترشحه في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر، رغم أنه يقضي حكما بالسجن، حسبما أفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو" يوم الاثنين.



ونقل رسالة دا سيلفا، عالم اللاهوت ليوناردو بوف، الذي زار الرئيس الأسبق في مدينة كوريتيبا جنوبي البلاد.



وقال بوف إن دا سيلفا لن يتخلى عن ترشحه إلا إذا ثبت أنه يمتلك شقة فاخرة يُزعم أنه تم تجديدها في صفقة فساد.



وأضاف أنه "يريد العودة إلى السلطة لإعطاء مكانة محورية للسياسات البرازيلية من أجل الفقراء."



وسُجن لولا في 8 أبريل بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الفساد وغسل الأموال.



وطعن محامو لولا على الحكم في محاولة لإسقاط إدانته حتى يتمكن من خوض انتخابات السابع من أكتوبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بأغلبية كبيرة إذا ما خاض الانتخابات.