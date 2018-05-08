3 دول عربية يرغب ثلث سكانها في الهجرة

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «جالوب» الأمريكي لاستطلاعات الرأي العام، أن ثلث سكان كل من الجزائر وليبيا والمغرب، يرغبون في الهجرة للاستقرار في بلد آخر.

وتوصل المعهد الأمريكي، عبر الاستطلاع الذي أجري في خمس دول بشمال إفريقيا هي الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب، إلى ارتفاع رغبة سكان المنطقة في الهجرة، على الرغم من الجهود المبذولة أخيرًا للحد من الهجرة من دول المنشأ ودول العبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

وارتفعت النسب المئوية في ثلاثة بلدان في المنطقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب، وهي مزيج من دول المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين من عمق الصحراء الإفريقية وإفريقيا الغربية، وفقًا للمعهد الأمريكي الذي نشر نتائج الاستطلاع، الأحد الماضي.

وبالنسبة للدول الثلاث، فإن واحد من كل ثلاثة أشخاص، أي 32% في عام 2017، قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى بلد آخر، مقابل 28% في عام 2016.

وتستند نتائج استطلاع «جالوب» إلى مجموعة من المقابلات الهاتفية والشخصية أجريت بين عامي 2016 و2017 في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وليبيا.