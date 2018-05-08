فرنسا: إضعاف الاتفاق النووي مع إيران سيلهب المنطقة

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن إضعاف الاتفاق النووي مع إيران سيلهب منطقة مشتعلة، وذلك فيما تنتظر القوى العالمية معرفة إن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيقرر اليوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق.

وأضافت بارلي، في مقابلة مع راديو (آر.تي.إل) الفرنسي، أن الاتفاق ليس مثالياً، لكنه نجح في تعليق البرنامج النووي العسكري لطهران وأن الإيرانيين يحترمون الاتفاق، قائلة إن "هذا الاتفاق... عامل للسلام والاستقرار في منطقة مشتعلة بشدة".

وكان مسؤول أمريكي قد أشار الاثنين إلى أنه ليس من الواضح إن كانت جهود الحلفاء الأوروبيين لتهدئة مخاوف ترمب كافية لإنقاذ الاتفاق.

وهدد الرئيس الأمريكي مراراً بالانسحاب من الاتفاق، الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

وبموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، قيدت إيران بشكل صارم قدرتها على تخصيب اليورانيوم في مسعى لإثبات أنها لا تحاول صنع قنابل ذرية. ومقابل ذلك حصلت طهران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.