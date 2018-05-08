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«مستقبل وطن»: مستعدون لانتخابات المحليات في أي توقيت

كتب- محمد فتحي
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 1:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 1:36 م

قال أحمد الشاعر، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مستعد لخوض انتخابات المحليات في أي توقيت، مضيفا: «الحزب أعد كوادر شبابية ولا زال يقوم باختيار الشباب للدفع بهم في الانتخابات والسعي للحصول على أعلى نسبة من المقاعد».

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في الجلسة العامة أمس، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر قريبا، مضيفا أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، عقب إصدار مشروع القانون بشكل رسمي.

وأضاف «الشاعر»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك عدد من المعسكرات الشبابية يقوم بها الحزب من أجل إعداد كوادر شبابية، بالإضافة إلى أن الحزب لديه كوادر جاهزة لخوض الانتخابات.

وذكر أن هناك أمانة للمجالس المحلية تعمل بشكل مستمر لدراسة نقاط القوة والضعف للحزب في المحافظات المختلفة وتقوية نقاط الضعف، والعمل عليها، كما تقوم أمانات الحزب في المحافظات بالعمل على الإعداد والتجهيز للانتخابات.


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