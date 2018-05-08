اتصال هاتفي بين «ترامب» ونظيره الصيني بشأن كوريا الشمالية

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أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على "أهمية استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى تقوم بتفكيك برامجها النووية والصاروخية بشكل دائم".

وفي وقت سابق اليوم، كتب ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "العلاقات والثقة في طور البناء" مع كوريا الشمالية.

وتأتي تعليقات ترامب بعد فترة قصيرة من تأكيد انعقاد اجتماع ثان بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن يلتقى ترامب بالزعيم الكوري الشمالي خلال الأسابيع المقبلة.