عمرو أديب عن انسحاب «ترامب» من «الاتفاق النووي»: طبول الحرب تدق في المنطقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015، من الممكن أن يؤدي إلى حرب، حسب تعبيره.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط من الممكن أن تزيد بعد قرار «ترامب»، معقبًا: «المنطقة منذ ساعتين تدق طبول الحرب فيها، ومن الممكن أن تكون هناك مشاكل عند باب المندب وعدم وصول بعض البضائع».

وأوضح أن «ترامب» يأخذ قراره في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط هي التي تدفع الثمن، سواء على شكل حرب أو توتر وتأثير على ممرات ملاحية عند باب المندب، أو تأثر قناة السويس بتجارة دولية في المنطقة، حسب تعبيره.

وتابع أن ما حدث من انسحاب الرئيس الأمريكي سيلقي بظلال كثيرة، مشيرًا إلى وقوف كل حلفاء إيران، متمثلين في حزب الله وسوريا وتركيا وروسيا معها، إلا أن المفاجأة الحقيقية تمثلت في تخلي أوروبا عن «ترامب»، والتي وصفها بأنها «صفعة» للرئيس الأمريكي، حسب تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015.

ووقع «ترامب»، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي بشأن الاتفاق، مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.