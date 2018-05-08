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الإصابة تبعد نجم أرسنال عن كأس العالم

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 11:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 11:47 ص

كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه لوران كوسيلني سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب الإصابة في الكاحل.

وكان كوسيلني قد تعرض للإصابة خلال مباراة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس الماضي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

وخضع اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 32 عاما لعملية جراحية بسبب تمزق في وتر أخيل ، واستبعد بالفعل من حسابات المنتخب لكأس العالم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

 

وقال فينجر في تصريحات للصحفيين اليوم "كوسيلني محبط للغاية بالطبع إثر الخضوع لجراحة. فهذا يعني غيابه عن الملاعب طوال ستة أشهر.. الآن تأكد عدم مشاركته حتى نهاية ديسمبر."

 

وسبق أن التقى الفريقان أربع مرات نجح كل منهما فى الفوز على الآخر فى لقاء واحد بينما حسم التعادل نتيجة لقاءات الفريقين فى مواجهتين .


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