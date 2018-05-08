«الأوقاف»: 25 مليون جنيه لتوفير احتياجات الفقراء خلال رمضان

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمي لها، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة منذ شهرين استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل الدعاة والواعظين في المساجد والأئمة في صلاة التراويح.



وأضاف «طايع»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن الوزارة خصصت 25 مليون جنيه، لتوزيع مواد تموينية بالتعاون مع وزارة التضامن تحت إشراف مجلس الوزراء، متابعًا أن هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة لتوفير احتياجات الفقراء خلال شهر رمضان.



وتابع أنه تم اختيار 100 داعية من خلال امتحانات واختبارات من الوزارة، ليكونوا أئمة المساجد الكبرى، وختم القرآن خلال رمضان: معقبًا: «زودنا مرتباتهم لـ2000 جنيه وهذا لا يكافئ الجهد المبذول خلال 30 يومًا من التراويح والتهجد، ولكن تحفيز لأداء دورهم خلال الشهر».



وأوضح أنه تم إلغاء كافة إجازات العاملين في المساجد خلال شهر رمضان، استعدادًا لحالة الطواري على مدار 30 يوم، مشيرًا إلى أن المساجد تزدحم خلال شهر رمضان في كل الأوقات، سواء صباحًا أو مساءً أو فترة التهجد.



وأشار إلى تهذيب وتخفيض مكبرات الصوت وعدم تشغيلها إلا في حالة تزاحم المصلين خارج المسجد، بشرط أن يكون تشغيلهاعلى قدر ما يحتاجه السمع، متابعًا أنه لا يمكن منع مكبرات الصوت عن المساجد الكبرى، ولكن المقصود من ترشيد استخدامها عدم إزعاج المصليين في المساجد الأخرى والمنازل المجاورة.