مقتل شخصين وإصابة 14 في تصادم قطارين جنوب ألمانيا

لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 14 آخرون، يوم الاثنين، جراء تصادم قطار بضائع مع قطار ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.



والقتيلان هما سائق القطار وأحد الركاب. وذكر مسؤول محلي إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.



وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، أن الحادث وقع على خط حديدي واحد يربط بين مدينتي أنجولشتات وأوجوسبورج بالقرب من محطة ايشاخ الساعة 0920 مساء بالتوقيت المحلي (1920 بتوقيت جرينتش).



وجرى إغلاق الخط الحديدي الذي وقع عليه الحادث، ويسير على هذا الخط فقط القطارات الإقليمية وقطارات البضائع ولا تسير عليه قطارات المسافات الطويلة، حسب بيانات شركة السكك الحديدية.



وتحاول شركة السكك الحديدية والسلطات المختصة بالإضافة إلى قوات الإنقاذ بذل جهود حثيثة لتقديم المساعدة للمتضررين، حسب بيان (دويتشه بان)، الذي أشار إلى بدء عمليات الانتشال، وجرى توفير حافلات كوسيلة بديلة.



يذكر أن هذا ثاني حادث سكك حديدية في بافاريا يوم الاثنين، وذلك بعد أن اصطدم قطار إقليمي بسيارة، عند مزلقان مفتوح، ما أدى إلى مقتل شخصين (سائق السيارة ومرافقه).