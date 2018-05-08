مدير أمن المنيا يراجع خطة تأمين احتفالات مولد العذراء

عقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، فجر الثلاثاء، اجتماعا بغرفة الأزمات بديوان المديرية، لمناقشة تأمين احتفالات مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط، والذي يحضره أكثر من 2 مليون زائر، بالإضافة لعدد من سفراء الدول الأوروبية.



وحضر الاجتماع، نائبي المدير لقطاعي الشمال والجنوب، ومأموري المراكز والأقسام ومديري الإدارات والأقسام النوعية ورؤساء أفرع البحث، وناقش الاجتماع مراجعة الخطط الأمنية، لتأمين احتفال مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير، بمركز سمالوط، شمال المنيا، وأوصى الحضور كل في اختصاصه بتنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين الزائرين أثناء الاحتفال.



وفي نهاية الاجتماع، وجه مدير الأمن الجميع، بضرورة التحلي بضبط النفس والبعد عن الأخطاء المسلكية وحسن معاملة الجمهور وبذل المزيد من الجهد في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على استقرار وأمن البلاد لفرض السيطرة على مجريات الأمور.