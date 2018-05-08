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«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:28 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري».

وأضافت أنه «من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
وسط الدلتا 29 17
الإسكندرية 24 18
شرم الشيخ 35 24
أسوان 35 20


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