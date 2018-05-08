رئيس البرلمان الإيراني: أمريكا لا تفهم سوي لغة القوة

اتهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في 2015 وذلك قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق.

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إلى لاريجاني قوله "الأمريكيون لم يفوا بالتزاماتهم. يبدو أنك لا تستطيع الحديث مع الأمريكيين إلا بلغة القوة ولا يوجد حل آخر".

إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير إن إيران لن تقبل أي مطالب بجانب ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات ما إذا كان سينسحب من الاتفاق.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة "الدول الأوروبية الموقعة تحاول إقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق لكن عليها أن تعلم أن إيران لن تقبل أبدا أي مطلب خارج نطاق الاتفاق".

وأضاف "على ترامب أن يعلم أنه مسؤول عن كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائما ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية".