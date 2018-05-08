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وزيرة الثقافة تبحث مع سفير أذربيجان في القاهرة سبل تعريز التعاون بين البلدين


نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:40 م

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، سبل تدعيم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين وذلك خلال لقاء عقد مساء اليوم الثلاثاء بكتبها في الوزارة.

وخلال اللقاء رحبت عبد الدايم برغبة الجانب الأذري في تبادل الأسابيع الثقافية التي تضم مختلف ألوان الأنشطة الفكرية والفنية إلى جانب مشاركة فرق أذرية في فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء خلال شهر أغسطس المقبل بالإضافة إلى إقامة مشروع فني مشترك يتضمن عرض أول أوبرا أذرية بالقاهرة تحمل عنوان ليلى والمجنون للشاعر محمد بن سليمان فضولي والذي يعد أحد رواد الإبداع في بلاده.

من جانبه قدم رضاييف التهنئة لعبد الدايم على توليها حقيبة الثقافة ووجه لها الدعوة لزيارة جمهورية أذربيجان مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين.


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