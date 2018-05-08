«ليالي أوجيني» يُعيد نادين بعد اعتزال 17 عاما

بعد اعتزال 17 عامًا تعود الفنانة نادين إلى الشاشة ومحبيها في شهر رمضان المبارك، بمسلسل "ليالي أوجيني"، المقرر عرضه خلال الشهر الكريم.

كانت نادين قد ظهرت في حلقة يوم أمس الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على CBC، وأوضحت أنها طوال الفترة الماضية كانت تفكر في العودة للفن، لافتةً إلى أن هذا ما تحقق عندما تحدث معها المخرج هاني خليفة وطلب منها المشاركة في مسلسل "ليالي أوچيني" الذي يقوم بإخراجه.

تابعت نادين في حوارها أنها وافقت على الفور في المشاركة بالمسلسل، خاصة أنها كانت تتمنى أن تتواجد في الحقبة الأربعينية التي تدور أحداث المسلسل حولها، متابعةً: "كان نفسي أعيش الأجواء بتاعة الملكية".

نادين عملت لفترة باليرينا في دار الأوبرا المصرية، وكانت تجربتها التليفزيونية الأشهر بطولة فوازير رمضان "جيران الهنا" مع الفنان الراحل وائل نور، حيث كان قطاع الإنتاج يبحث عن بطلة للفوازير فتم ترشيحها، وبعد نجاحها فيها قدمت السنة التالية فوازير أخرى وهي "ما نستغناش".

أما في عام 2000 شاركت نادين ببطولة مسلسل "خيال الظل" ومسرحية "ملاعيب" وبعدها قدمت بطولتها السينمائية الأولى مع الفنان هاني رمزي بفيلم "صعيدي رايح جاي" وذلك عام 2001، لتعلن اعتزالها في نفس العام وتتفرغ لأسرتها، ولممارسة رقص الباليه في دار الأوبرا المصرية.

مسلسل "ليالي أوجيني" يشارك في بطولته كل من ظافر العابدين مع أمينة خليل وانتصار، وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عزالعرب، ومن إخراج هاني خليفة.

تجسد أمينة خليل في المسلسل دور "كاريمان" التي تهرب للعيش في بنسيون تمتلكه الفنانة انتصار، حيث تختبئ عندها بعد أن يطردها زوجها من القصر الذي كانت تعيش فيه لتبدأ الأحداث في التصاعد بشكل دارمي مثير.