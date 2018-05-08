برلمانى يدعو لإسقاط ديون المؤسسات الصحفية

دعا عضو مجلس النواب عبدالمنعم العليمى، إلى إسقاط ديون المؤسسات الصحفية والإعلامية، والجمارك التى مضى عليها مدة تسمح باعتبارها ديونا معدومة، نظرا لأنها تمثل عبئا إضافيا على الدين العام فى الدولة، وتسبب عجزا فى الموازنة العامة.

وقال العليمى، خلال الجلسة العامة فى مجلس النواب اليوم، التى تناقش التقرير العام للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2017، إن إسقاط الدين العام للحكومة لدى المؤسسات الصحفية والإعلامية والجمارك، لاسيما التى مر عليها أكثر من 5 سنوات، يمنع انتقالها عبر الميزانيات المتتالية كدين يسبب عجزا فى الموازنة العامة للدولة.

وشدد النائب على أهمية حصر أملاك الدولة وممتلكات هيئة الأوقاف، وفق قاعدة بيانات منضبطة، وعلى الطبيعة، وبواسطة الخرائط المساحية ووثائق الملكية.