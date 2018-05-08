الجبير: الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بـ"تدبير" الهجمات الصاروخية التي تطلقها جماعة الحوثي في اليمن على المملكة، واصفا ذلك بأنه "دليل إرهاب" ضدها.



وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، مساء الاثنين: "إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم".



وتابع أن "تلك الاعتداءات لن تؤثر على استقرارنا وتنميتنا".



ونشر الجبير رسما بيانيا اقتبس فيه ما ذكره المتحدث باسم قوات التحالف باليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، بأن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية، بلغ 132 صاروخًا، وعدد المقذوفات بلغ 66 ألفا و298.