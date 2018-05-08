مصادر عسكرية سورية: سقوط صاروخ في منطقة الكسوة جنوب دمشق

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قالت مصادر عسكرية سورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن صاروخا يعتقد أن مصدره هضبة الجولان السورية سقط في محيط منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء.