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مصادر عسكرية سورية: سقوط صاروخ في منطقة الكسوة جنوب دمشق

دمشق - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 10:18 م

قالت مصادر عسكرية سورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن صاروخا يعتقد أن مصدره هضبة الجولان السورية سقط في محيط منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء.


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