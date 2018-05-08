مصادر عسكرية سورية: سقوط صاروخ في منطقة الكسوة جنوب دمشق

الأكثر قراءة
ابن عمة والد «ضحايا الرحاب»: الأب شخصية محبوبة.. ومستحيل يقتل أولاده
برلماني يحذر من «حفلات الساندبوكس» بالجونة: أخطر من الحوت الأزرق
فيديو.. صديقة ضحايا «مجزرة الرحاب»: «والدهم متدين وعارف ربنا»
محافظ البنك المركزي: حجم الاحتياطي النقدي حقيقي بنسبة 100%
شارك برأيك
هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قالت مصادر عسكرية سورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن صاروخا يعتقد أن مصدره هضبة الجولان السورية سقط في محيط منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق مساء اليوم الثلاثاء.