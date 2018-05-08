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«جامعة المنوفية» تناقش الأفكار الجديدة لمفهوم رسالة العملية التعليمية بالكويت

كتب - محمد الملاح:
نشر فى : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 3:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 مايو 2018 - 3:06 م

بدأت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني لملتقى الكويت للتعليم، في دورته الأولى بعنوان «التعليم مسيرة حياة»، تحت رعاية الدكتور أحمد العازمي وزير التربية والتعليم العالي بالكويت، بمشاركة 8 جامعات مصرية.

وشارك الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، في فعاليات اليوم الثاني، بتقديم ورقة عمل تختص بأساليب تطوير التعليم في العصر الحاضر بعنوان «طرح الأفكار الجديدة المتعلقة بمفهوم ورسالة التعليم في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة».

وأكد «الخولي»، في بدايتها، أن تكنولوجيا التعليم هي المعنية بتحسين وتطوير وجودة عملية التعليم والتعلم، كما تناول مفهوم ورسالة العملية التعليمية وخصائصها وأنواع التعلم المختلفة، والتي صنفها (تعلم تعاوني - تعلم قائم على حل المشكلات - تعلم قائم على الاستفسار)، ومشاكل وتحديات التعليم، والأفكار الجديدة المتعلقة بمفهوم ورسالة العملية التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة، ومدى تطور تقنيات الأساليب التربوية والتعليمية وكيفية الاستفادة منها، وكيفية تطوير المناهج والمحتوى العلمي والبحثي، وأهمية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وتفعيل روح الابتكار لدى الطلاب لتحقيق نهضة تعليمية على مستوى جميع الدول العربية.


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