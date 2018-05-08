«القلعة» تدرس بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنها بدأت مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.

وبحسب بيان للشركة اليوم، سيتم زيادة الملكية غير المباشرة في الشركة من خلال الاكتتاب أو الاستحواذ على أسهم إضافية في شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها أو كلاهما.

ومن المتوقع أن تبدأ المصرية للتكرير عمليات التشغيل التجرييى خلال نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الانتاج مطلع العام القادم.

وقال مصطفى الرملى، الرئيس التنفيذى للشئون المالية فى شركة المصرية للتكرير، في تصريحات سابقة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 4.270 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 2.875 مليار دولار، وتبلغ قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المساهمين نحو 1.3 مليار دولار.

وبحسب سعد، فإنه من المتوقع وصول إنتاج معمل التكرير إلى نحو 180 ألف طن من البوتاجاز سنويا، ومليون طن من البنزين، و600 ألف طن من وقود النفاثات، و2.3 مليون طن من السولار، و450 ألف طن من الفحم، و96 ألف طن من الكبريت.

وقال سعد إن المعمل سيساهم فى سد 30 إلى 50% من عجز المواد البترولية فى السوق المحلية.

ويشير سعد، إلى أن الشركة العربية للتكرير والتى تساهم فيها مجموعة القلعة، تمتلك نحو 69% من الشركة المصرية للتكرير، فى حين تصل حصة الهيئة العامة البترول من المشروع إلى نحو 31%.