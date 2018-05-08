«الرئاسة» توضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، على هامش مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص عمل بالاشتراك مع الحكومة المصرية، كان لقاء هامًا ومثمرًا على المستوى الدولي.



وأوضح «راضي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الاثنين، أن وفد صندوق النقد الدولي أشاد بدور مصر في قطع خطوات كبيرة وثابتة، في طريق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناقشات عكست المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة.



وتابع: «خطوات الإصلاح حدثت في ظروف ضاغطة على الدولة المصرية، سواء غياب الأمن في فترة ما، أو تهديدات للدولة بسبب حربها على الإرهاب، وزيادة معدلات الكثافة السكانية ولكن تم تحقيق معدلات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي»، موضحًا أن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا كبيرًا.



وأوضح أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي، تعد بمثابة ثقة كبيرة ورسائل إيجابية لمصر في الاقتصاد العالمي والخارج، مؤكدًا على أن مصر تسير في خطوات ثابتة وتمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمؤشرات الإيجابية في تزايد مستمر.



وأشار إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي، تمثلت في استمرار مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بها، واستمرار الإرادة السياسية التي جاءت؛ نتيجة لإرادة شعبية قوية تساندها.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، ووفد من الصندوق على هامش مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص عمل بالاشتراك مع الحكومة المصرية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وكبار الشخصيات في الدولة.



