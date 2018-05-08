«بومبيو» يؤكد رغبة بلاده في التعاون من أجل التوصل إلى حل دائم للتهديد الإيراني

أكد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رغبة بلاده في الاستمرار في التعاون على المستوى الدولي من أجل التوصل إلى حل بشأن التهديد الإيراني، حتى بعد انسحابها من الاتفاقية النووية مع إيران.

يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل وقت قصير، على قرار بخروج بلاده من الاتفاقية النووية.

وقال بومبيو في تعليق على قرار الانسحاب، نُشر مساء اليوم: "سنتعاون مع حلفائنا من أجل التوصل إلى حل حقيقي وشامل ودائم للتهديد الصادر من إيران".

يذكر أن بومبيو في طريقه في الوقت الراهن إلى كوريا الشمالية.

وتابع بومبيو في بيانه: "لدينا مصلحة مشتركة مع حلفائنا في أوروبا وفي العالم كله في ردع إيران من تطوير سلاح نووي في أي وقت".

وأضاف أن المهم يتعلق أيضا بمنع دعم الإرهاب وتطوير صواريخ باليستية وزعزعة استقرار المنطقة عن طريق إيران.

ونُقِلَ عن بومبيو قوله إن العقوبات (على إيران) ستكون لها فعاليتها الكاملة في تلك الأثناء.