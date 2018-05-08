وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيقوسيا اليوم الثلاثاء، لحضور القمة الثلاثية المقررة مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وكان نتنياهو صرح قبل المغادرة بأن القمة ستبحث "سلسلة من المواضيع، وعلى رأسها احتمالية مد أنبوب غاز من إسرائيل إلى قبرص عبر اليونان إلى أوروبا".

وأشار إلى أن من شأن هذا المشروع، في حال تنفيذه، أن يحقق عوائد هائلة بالنسبة لإسرائيل. وأضاف نتنياهو أن القمة ستبحث أيضا "القضايا الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتزايد في منطقتنا".

تأتي القمة بعد يوم واحد من إعلان وزير البترول المصري طارق الملا أن تكلفة مد خط أنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر تتراوح بين 800 مليون إلى مليار دولار. وأشار الملا أمس، بعد لقاء مع نظيره القبرصي، إلى أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا، وذلك في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة .