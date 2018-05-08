أعلنت مديرية أمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، مصرع طفل صدمته سيارة نقل مسرعة بطريق «سرسنا- أبو طالب».

وقطع العشرات من أهالي القرية، الطريق لحين وصول قوات الشرطة، تم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وقد صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مصادمة ومتوفي وتجمع بعض الأهالي بطريق «سرسنا- أبو طالب»، أمام عزبة مينا، وانتقلت على الفور قيادات المديرية نظامية وبحثية وبالفحص تبين اصطدام السيارة رقم «32 ف.د.أ» نقل مقطورة رقم «3179 ف.ص.د»، قيادة حسن حسين درويش، 38 عاما، ومقيم دار رماد، بالطفل محمد صابر محمود عبد الله 8 سنوات، أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاة الطفل في الحال، وقد فر قائد السيارة هاربا تاركا السيارة بموقع الحادث.

وتم إخطار النيابة العامة، وقررت انتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، وأفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبسؤال عم الطفل المتوفي، أحمد محمود، 31 عاما، فلاح، أكد مضمون ما جاء بالفحص، متهما قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجل شقيقه.

وتم إزالة آثار الحادث وحركة المرور وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها، وحرر محضر رقم 9112 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.