بوتين يدعو النواب لتأييد ترشيح ميدفيديف رئيسا للوزراء

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى تأييد ترشيح دميتري مدفيديف لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت.

وقال بوتين في كلمة ألقاها بمجلس الدوما الروسي، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، :"أدعو جميع النواب وممثلي جميع الكتل، على الرغم من أن دميتري أناتوليفيتش يمثل الحزب الرئيسي في البرلمان، ومع ذلك أنا أدعو جميع الكتل إلى تأييد اقتراحي بتعيين دميتري ميدفيديف رئيسا لوزراء روسيا".

وأضاف أن مرشحه لرئاسة الحكومة، مدفيديف ترأس الحكومة السابقة التي تمكنت من الحفاظ علي النمو المستدام للبلاد.

وأكد بوتين أن الحكومة الروسية سعت خلال السنوات الماضية لإنجاز قضايا ومهمات تاريخية.

بدوره، سيطرح رئيس الحكومة المكلف مدفيديف برنامجه ورؤيته لقوام الحكومة التي يعتزم تشكيلها، والأهداف التنموية، قبل أن يستمع للكلمات التي سيلقيها قادة الكتل النيابية أو المتحدثون بأسمائهم.