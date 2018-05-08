نتنياهو يقدم الحلوى لنظيره الياباني في حذاء

ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضل أن يكون فريدا من نوعه حين دعا نظيره الياباني شينزو آبي وقرينته لمأدبة عشاء في منزله وقدم لهما طبق الحلوى في أحذية.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن موقع اليابان بالعربي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" علق على الواقعة بتغريدة قال فيها "أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل جدلا كبيرا".

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء الياباني وعقيلته شعرا بالدهشة عند دخول طباخ نتنياهو الخاص بطبق الحلوى الذي حضر بعناية كبيرة في أحذية معدنية.

وانتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ووصف العديد من روادها هذه الواقعة بقلة إحترام نتنياهو لرئيس لنظيره الياباني. فيما لم تعلق اليابان ولا إسرائيل على هذه الواقعة بعد.