رئيس تشاد يشكل حكومة جديدة تضم وزراء موالين له

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شكل رئيس تشاد إدريس ديبي إتنو، حكومة جديدة، والتي يعتقد أنها تبقي على الوزراء موالين لرئيس مستمر في السلطة منذ قرابة 3 عقود.

وتتكون الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عن تشكيلتها في مرسوم صدر في وقت متأخر أمس الإثنين، من 29 عضوا من بينهم 8 نساء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أسبوع من إصدار دستور جديد في البلاد يمنح الرئيس سلطات أوسع نطاقا ويلغي منصب رئيس الوزراء.

وقاطع معظم النواب المعارضين التصويت حول تمرير الدستور الجديد. وبعد مرور 3 أيام على إصدار البرلمان للدستور الجديد؛ استقالت الحكومة السابقة.

ويحكم ديبي إتنو الدولة الواقعة في وسط قارة إفريقيا منذ 1991 بقبضة حديدية. ووفقا لأحد مؤشرات الأمم المتحدة، فإن تشاد هي ثالث أفقر دولة في العالم.