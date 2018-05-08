محافظ البنك المركزي: حجم الاحتياطي النقدي حقيقي بنسبة 100%

أعرب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن تعجبه من تشكيك البعض في حجم احتياطي النقد الأجنبي.



وأشار «عامر»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إلى وصول حجم الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار، قائلًا: «هذا الرقم حقيقي بنسبة 100%، ويتم حسابه وفقًا لمعايير دولية».



وأضاف أن «هذا الاحتياطي الكبير من النقد الأجنبي يعطي ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويجعله يستثمر أمواله في مصر وهو مطمئن لعدم حدوث اضطرابات في السوق تجعله يخسر رأسه ماله».



وأوضح أن «هذا الاحتياطي يؤمن كافة الالتزامات التي تحتاج إليها الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها»، مشيرًا إلى ما وصفه بالمشروعات الضخمة التي تم تنفيذها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.



وأشاد محافظ البنك المركزي، بالمشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء، قائلًا: «الآن نفكر في تصدير الكهرباء إلى السودان».