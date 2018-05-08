الإمارات تُعلن تأييدها لقرار «ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدة دول أوروبية مع طهران عام 2015.

ووقع «ترامب»، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي بشأن الاتفاق، مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.