جونيور أجايي يحصل على إذن بالسفر إلى نيجيريا

حصل جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن الجهاز الفني بالسفر إلى نيجيريا خلال الفترة المقبلة.

وحدد جونيور أجايي يوم الجمعة المقبل موعدًا للسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك قبل استئناف برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويعاني أجايي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية.

ومن المنتظر أن يستمر أجايي في نيجيريا لأداء برنامجه التأهيلي والعلاجي لحين تحديد موقفه من الانضمام لمنتخب بلاده في كأس العالم بروسيا ٢٠١٨ أو العودة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الاهلي.