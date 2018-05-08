علي ماهر يشيد بلاعبيه رغم الخروج من كأس مصر

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أكد علي ماهر المدير الفني للأسيوطي سبورت أن اللاعبين قدموا أداء جيد رغم الخروج من كأس مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال ماهر في تصريحات عقب المباراة إن اللاعبين كانوا لديهم رغبة واضحة بالاستمرار في البطولة وقدرتهم على العودة بنتيجة المباراة والوصول إلى ركلات الترجيح.

وأضاف:" ليست علينا أي ضغوط ، الفريق صاعد للدوي الممتاز الموسم الحالي، واستطاع أن ينهي مشواره في المركز التاسع بالدوري والوصل إلى نصف نهائي كأس مصر، أبارك للاعبين على جهدهم المبذول هذا الموسم".



وصعد سموحة إلى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأسيوطي سبورت بركلات الجزاء ينتيجة خمس ركلات لأربعة ليواجه الزمالك الذي تأهل للدور ذاته بعد الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف.