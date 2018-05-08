«التعليم»: تطبيق المنظومة الجديدة يساهم في بناء شخصية الطالب في المراحل الأولى

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة في المدارس الحكومية والتي تمثل نسبة 86% من إجمالي المدارس، بدءًا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، متابعًا: «نفس المنظومة ستطبق على 14% من المدارس الأخرى اللغات والدولية والخاصة والتجريبية باللغة التابعة لها».



وأوضح «خيري»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن المنظومة تستهدف بناء شخصيات الطلاب في المراحل الأولى، وفهم طموحات وميول الطلاب؛ لتوجيهم إلى المسارات الصحيحة في الدراسة، متابعًا أن المعلم يعد أول خطوة لبناء شخصية الطالب، والمنظومة الجديدة أعادت معلم الفصل؛ للتحاور مع الطلاب وتقيم الطلاب لمعرفة نقاط ضعف الطالب والعمل على إصلاحها.



وتابع: «كلنا مجتمعين لازم نغير التعليم، لما بتحصل جريمة إرهابية الناس بتقول فين التعليم ودور المؤسسات التعليمية، لزرع الأخلاق والسلوكيات، كل مشاكل الظواهر الاجتماعية تعود للتعليم، لازم اطلع جيل عنده انتماء، يعرف يفكر ويتناقش، وكل علماء الاجتماع اجمعوا أن شخصية الطفل بتتشكل في أول 3 سنين عشان كده اشتغلنا على المراحل الأولى».



وأضاف أن المنظومة الجديدة تهدف لإصلاح التعليم، وخلق لغة حوار بين المعلم والطالب بدلًا من الحفظ والتلقين، مضيفًا أن مقايس النجاح للطالب لدى أولياء الأمور هي الدرجات، ويجب تصحيح طريقة قياس النجاح من خلال درجات الفهم والإدراك والحوار.



وذكر أن هناك برامج تدريبية لتدريب 90 ألف من المدراء والوكلاء في المدارس، بالإضافة لتدريب 120 ألف معلم، متابعًا: «لن يرسب أي طالب في المراحل الأولي، والنتيجة عبارة عن تقديرات جيد ممتاز وضعيف وضعيف جدًا، عشان نلغي فكرة الدرجات، ونعرف نشتغل على المواد اللي الطالب ضعيف فيها».