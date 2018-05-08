بدء امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية يوم الخميس المقبل بالإسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، الثلاثاء، مدير مديرية التربية والتعليم، بالانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 16 مايو.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 78213 طالب، مقسمين على 338 لجنة على مستوى الإسكندرية.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بالتأكد من عمل الصيانة الشاملة للمدارس، ومنع أي مخاطر قد يتعرض لها الطالب اثناء الامتحان، وطالب رؤساء الأحياء، برفع صناديق القمامة من أمام المدارس، وكذلك التشديد على شركة نهضة مصر لرفع المخلفات أولا بأول من داخل المدارس بمواعيد معلومة ومنظمة، والتنبيه على جميع الجهات التنفيذية بإزالة كافة اشغالات الطريق حول المدارس لتوفير السيولة المرورية.

ووجه «سلطان»، أهمية التأكد من توافر طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة حرصا على صحة أبنائنا الطلاب، مشددا على ضرورة تواجد المراقبين والمشرفين قبل مواعيد الامتحانات بفترة كافية، وعدم استخدام العنف مع الطلاب واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

ومن جانبها، قالت آمال عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن هناك غرفة عمليات منعقدة خلال فترة الامتحانات؛ لرصد أي شكاوي أو مخالفات قد تحدث أثناء سير الامتحانات، مشيرة إلى أنه في حالة رصد أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

وأضاف أن المديرية كثفت من استعداداتها لاستقبال الامتحانات، وتم تجهيز اللجان المخصصة للامتحانات، موضحة أن زمن الامتحان فى كل مادة يستغرق ساعتين، وأن هناك لجان مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة فى الأدوار الأرضية.