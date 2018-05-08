تغريم 10 مسؤولين بمدينة قويسنا بالمنوفية لاستلامهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 10 من مسؤولي الوحدة المحلية بمجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد اتهامهم بالإهمال في أداء عملهم وتسلمهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات.

وجاء منطوق الحكم بتوقيع غرامة على 7 متهمين تعادل أربعة أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه، وخصم ٤٥ يوماً من راتب 3 متهمين، وذلك عما نسب لهم بالتقاعس والإهمال في أداء عملهم وتسلمهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها، مما يضر بالمصلحة العامة ويتسبب في خسائر فادحة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين العشرة أخلوا بواجبات وظيفتهم والأعمال المكلفه إليهم، وذلك بحكم إنتمائهم لعضوية مجلس مدينة الوحدة المحلية بمركز قويسنا، وتم اختيارهم لتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة والذي كان تحت الإنشاء، مؤكدة أنهم أهملوا في وظيفتهم وتسلموا المصنع ابتدائياً وهو غير مطابق للمواصفات المطلوبة في تقرير لجنة الفحص المُشكلة بقرار من محافظ المنوفية.

وأضافت المحكمة أن المتهين لم تتوفر فيهم صفات الموظف العام من الثقة والامانة المتطلبة والتي تقتضي أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أدؤه للعمل صادر عن يقظة وتبصير بالأخطاء، بحيث كل إجراء يقوم بإتخاذه يكون على ما يجب آن يكون عليه الرجل الحريص الرشيد الحذر، لتلافي الوقوع في خطأ يضر بالمصلحة العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين تسلموا المصنع بدون كراسة شروط ومواصفات فنية وذلك بالمخالفة لاحكام القانون وثبت يقيناً لدي المحكمة ذلك مما استوجب عقابهم تأديبياً، كما أنهم لم ينظروا تقرير مركز البحوث الهندسية بكلية الهندسة عن مدي ملائمة تشغيل المصنع التدوير القمامة من عدمه، بل تسرعوا، ووقعوا على محصر الاستلام لتشغيله.

ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير هولاء المتهمين، بأنهم غير مختصين فنياً بالأمور الفنية والهندسية والمعمارية والقانونية، وإلا كانوا اعتذروا عن أداء مهمتهم، قائلة: "كان يجب عليهم بحكم الواجب الوظيفي وأمانته أن يمتنعوا عن التوقيع لاستلام المصنع لتفادي المسؤلية خاصة وهناك بعض أعضاء اللجنة امتنعت عن التوقيع".

وتضم قائمة المتهمين كلا من فتحي سعيد هلال، مساعد رئيس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، وحسن علي أحمد نائب رئيس المدينة سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمد عبد المنعم السيد، مدير الشئون القانونية السابق وحاليًا بالمعاش، وطه حسن محمد، مدير مصنع السماد العضوي وتدوير القمامة التابع لمدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونصر محمد إبراهيم رئيس قسم النظافة بمجلس مدينة قويسنا، وسعاد موسى الجمل، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا وخالد ناصر علي، مدير إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة قويسنا سابقًا وحاليًا بالمعاش وورداني عبد العزيز محمد، أمين مخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وأحمد رجب جعفر، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة قويسنا ومحمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بني سويف سابقا وحاليًا بالمعاش.